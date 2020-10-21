Мировые цены на нефть заметно падают после публикации отчета Минэнерго США
По состоянию на среду, 21 октября, цены на нефть эталонных марок, существенно снижаются после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего меньшее, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.
Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".
Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 Киев в среду составляет $41,92 за баррель, что на $1,24 (2,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
А цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,22 за баррель, что на $1,48 (3,55%) ниже уровня предыдущей сессии.
На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 1 млн баррелей - до 488,11 млн баррелей, -свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей и составили 227,02 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,83 млн баррелей, до 160,72 млн баррелей.
Эксперты, которых опросило агентство Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,38 млн баррелей, бензина на 1,5 млн баррелей и дистиллятов на 2 млн баррелей.
Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей, - сообщил во вторник Американский институт нефти (API).
Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как сообщает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.
Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.
"Если рост добычи в Ливии и темпы восстановления спроса в мире станут проблемой для нефтяных цен, недавние вмешательства ОПЕК говорят о высокой вероятности ответных действий", - заявляет аналитик AxiCorp Стивен Иннс.
Как свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики Америки коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей - до 488,11 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные резервы бензина выросли на 1,9 млн баррелей и составили 227,02 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,83 млн баррелей, до 160,72 млн баррелей.
Ранее "Страна" сообщала, что Европа ужесточают карантинные ограничения из-за коронавируса. Ирландия первой в ЕС объявила локдаун, Чехия закрывает магазины, готовится усилить карантин Германия, во Франции и Бельгии - комендантский час.
А мировые цены на нефть уже не первый день падают из-за опасений второй волны коронавируса.