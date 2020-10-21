Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ главы государства от 5 апреля 1994 года, которым регламентировались условия отбывания наказания солдат-срочников в дисциплинарных батальонах.

Соответствующий указ президент подписал в среду, 21 октября.

Стоит отметить, что указ, изданный в 1994 году устанавливал порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон, и определяло порядок деятельности дисциплинарного батальона.

Документом было предусмотрено, что основанием для содержания в дисциплинарных батальонах являлся приговор военного суда, вступивший в силу.

Напомним, сегодня Зеленский также подписал указ о проведении в Киеве военного парада к 30-й годовщине независимости Украины. При этом ранее он обещал этого не делать до окончания войны на Донбассе.