Идея отменить второй тур на местных выборах из-за распространения коронавируса, которую в проекте постановления Рады описали "слуги народа", не является официальной позицией президентской партии, это личное мнение отдельного депутата.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба "Слуги народа" в Telegram-канале.

"Партия "Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса. Официально опровергаем информацию, которую распространяют СМИ. Упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", - сказано в сообщении.

В партии считают, что процесс голосования должен быть организован максимально безопасно для граждан, должны быть созданы все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий во время проведения голосования.

Также в сообщении упоминается, что второй тур местных выборов состоится в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Это случится в тех населенных пунктах, где насчитывается больше 75 000 избирателей, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% плюс 1 голос.

Напомним, нардеп от "Слуг Народа" Татьяна Грищенко, которая и зарегистрировала проект постановления об отмене второго тура, считает, что провести его необходимо после карантина.

Также мы писали, что в Комитете избирателей Украины уже отреагировали на эту идею. Там заявили, что в Конституции не предусмотрен перенос второго тура выборов.