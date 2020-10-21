В четверг, 22 октября, по всей Украине ожидается переменно облачная погода. Осадков не предвидится ни в одной из областей, к тому же заметно потеплеет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Самая теплая погода ожидается в западных регионах: во Львовской и Ивано-Франковской областях. Днём там будет от +16 до +20 градусов. Также будет тепло и в южных регионах. В Одесской температура поднимется днем до +20.

В восточных регионах будет прохладнее, в Харьковской области температура днем будет от +15 до +17 градусов, а в Луганской от +12 до +14.

В Киеве и области синоптики прогнозируют также сухую и теплую погоду. С температурой от +15 до +17 градусов. Ночью же похолодает до +6.

Ветер по стране ожидается юго-западный, со средней скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее "Страна" писала, что синоптики предупреждают о резких похолоданиях в Украине на выходных.

Также мы сообщали о потопе, который случился в Киеве из-за ливня.