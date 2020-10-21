Папа Римский Франциск высказался в поддержку существования однополых семей. По его мнению, регулироваться такие браки должны отдельным законом о гражданских союзах.

Об этом он сказал в документальном фильме "Франциск", снятом режиссером Евгением Афинеевским, пишет Reuters.

"Гомосексуалы имеют право жить в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен", - сказал Папа Римский Франциск он в документальном фильме.

По его мнению, однополые браки должны регулироваться законом о гражданских союзах.

"Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом, они защищены законом. Я за это", - сказал он.

Отмечается, что по данным папского биографа Остина Ивери, эти комментарии были одними из самых ясных слов, которые понтифик использовал по этому поводу с момента своего избрания в 2013 году.

Напомним, в Черногории легализовали однополые браки, но запретили таким парам усыновлять детей.

Также мы писали, что в Румынии провалился референдум о запрете однополых браков.