Завтра, 22 октября, в пропускном пункте "Косино - Барабаш", который находится на границе Украины с Венгрией, возобновят автомобильное и пешеходное соединение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В четверг в 8:00 по киевскому времени возобновят работу пропускного пункта "Косино - Барабаш". Об этом украинских пограничников проинформировали венгерские коллеги. По словам венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино - Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30 - километровую зону на территорию Венгрии. А пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии будет запрещен.

Также в сообщении отметили, что украинская сторона еще 20 мая своим распоряжением возобновила работу пункта пропуска "Косино" и всех пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой.

Напомним, что на контрольно-пропускных пунктах Украины с Венгрией 4 октября образовалась масштабная очередь из машин. Стояли около 300 автомобилей.

Также сообщалось, как на границе Украины с Польшей застряло около пяти сотен грузовиков. Причиной такой очереди стал ремонта на КПП.