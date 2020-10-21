Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту отменить мораторий на открытие производств по делам о банкротстве по заявлениям кредиторов, который был введен на период карантина и 90 дней после его окончания.

Соответствующий законопроект №4220 был зарегистрирован в Верховной Раде 15 октября и обнародован в среду, 21 октября.

В частности, Зеленский предлагает отменить норму, согласно которой комитет кредиторов и обеспеченный кредитор во время карантина могут приостановить проведение аукционов по продаже имущества должника.

"Учитывая, что меры по предотвращению распространению острого респираторного заболевания COVID-19 продлеваются, существует необходимость в дополнительных компенсаторных механизмах для обеспечения производств в делах о банкротстве", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Изменения регламентируют порядок проведения комитета кредиторов в формате видеоконференции, а также путем опроса, процедуры подтверждения личности и полномочий участника комитета кредиторов и оформления результатов его заседания.

Кроме того, законопроект призван уточнить вопрос ответственности арбитражного управляющего за несовершение действий, предусмотренных Кодексом по процедурам банкротства, из-за требований карантина, который определяет основания продления сроков проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве.

Также президент предлагает освободить Кабмин от обязанности включать информацию о выполнении этого закона в отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства за 2020 год.

Напомним, 13 октября Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой под №2276, которым вводится мораторий на банкротство бюджетных предприятий и организаций на время карантина.

В тот же день Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений в Украине до 31 декабря 2020 года.