Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело по фактам возможной подготовки пятым президентом Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook в среду, 21 октября.

"Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой...", - написал Кузьмин.

Он добавил, что среди возможных причастных к совершению преступления: экс-нардеп Давид Жвания, экс-временный исполняющий обязанности президент Александр Турчинов, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-спикер парламента Андрей Парубий и бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Кроме того, к своему заявлению депутат приложил копии ответа офиса генпрокурора на его запрос с информацией о возбуждении дела 1 октября, а также копию выписки из ЕРДР, в котором названы фамилии бывших представителей власти и даты возможного совершения преступлений.

Напомним, 11 сентября Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке государственного переворота, о котором в одном из своих видеообращений рассказывал экс-депутат и бывший соратник Порошенко Давид Жвания.

Ранее Жвания рассказал, как Порошенко и Турчинов организовывали похищения активистов на Майдане.