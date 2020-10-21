В Шевченковском районном суде Киева, под котором уже собрались праворадикалы, продолжилось слушание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году, в котором обвиняются Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Сторона защиты ходатайствовала о допросе президента Владимира Зеленского, главы МВД Арсена Авакова и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, однако суд не удовлетворил это прошение.

Трансляция заседания в среду, 21 октября, ведется на YouTube-канале "UA:Перший".

Так, на заседании суд продолжил заслушивать вступительные выступления фигурантов дела и их защитников. Обвиняемый Антоненко заявил, что не имеет отношения к убийству Шеремета и указал на фальсификации со стороны обвинения. В свою очередь Дугарь призвала суд к справедливому рассмотрению дела.

Адвокаты в своих выступлениях также заявили об отсутствии доказательств вины своих подзащитных.

Сегодня суд также определился с порядком исследования материалов дела:

Исследовать письменные материалы обвинения и защиты;





Определиться с экспертами, которые будут допрошены;





Допросить свидетелей сторон обвинения и защиты (их список будет уточнен, ранее следователи настаивали на допросе 263 человек);





Допросить потерпевших и обвиняемых.

С допросом представителей полиции и понятых суд определится после исследования письменных материалов.

Также суд постановил, что для удовлетворения ходатайства защиты о допросе по делу президента Украины Владимира Зеленского, главы МВД Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко, бывших генеральных прокуроров Юрия Луценко и Руслана Рябошапки нет оснований.

Видео: YouTube/ UA:Перший

Журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте. А в декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Признавать вину в совершении преступления они отказываются.

В четверг, 8 октября, во время слушания прокурор заявил, что подозреваемые отказываются сотрудничать со следствием. Они также отказались проходить судебно-психологическую проверку на полиграфе.