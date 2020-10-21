Страны Европы ужесточают карантинные ограничения из-за коронавируса. Ирландия первой в ЕС объявила локдаун, Чехия закрывает магазины, готовится усилить карантин Германия, во Франции и Бельгии - комендантский час.

Собрали подробности о европейских странах, которые ужесточают меры в последнее время.

Ирландия

Ирландия стала первой страной ЕС, возобновившей локдаун образца весны. На ближайшие шесть недель, до декабря, в стране будет действовать режим всеобщей самоизоляции. Отдаляться от дома разрешат на расстояние не более 5 км. Поездки на работу - только отдельным группам служащих. Общественный транспорт заполнят не более, чем на 25%.

Ирландия уходит на карантин. Фото: standard.co.uk

Бары и рестораны будут работать только на вынос. Магазины, кроме аптек, продуктовых и хозяйственных, закроют. Также будет действовать запрет на собрания численностью более нескольких человек. А вот школы и ясли пока не закрывают двери.

С октября в Ирландии регистрируют около 1200 новых случаев ежедневно, что сопоставимо с весенними показателями.

Чехия

Из-за коронавируса в Чехии действует режим ЧП. Там закрыты школы, вузы, рестораны, музеи и галереи, не проводят спортивные соревнования. С 21 октября обязательно ношение масок в общественных местах.

С 22 октября эти меры ужесточат: закроют все магазины, кроме продовольственных и тех, где продают хозтовары. В торговых центрах останутся открытыми только магазины, которые торгуют продуктами питания, средствами дезинфекции и хозтоварами, а также аптеки.

Также не будут работать парикмахерские и косметические салоны. Ввели ограничения на передвижение граждан. При соблюдении мер безопасности будут разрешены поездки на работу и прогулки в парках, походы за продуктами, визиты к родственникам.

Такие меры чешские власти приняли на фоне того, что 20 октября в стране был установлен коронавирусный антирекорд: 11 984 человека за сутки, что на 3907 случаев больше, чем19 октября.

Великобритания

В Великобритании локдаун пока вводят на уровне Уэльса. Он начнет действовать с 23 октября и продлится 17 дней. Будут закрыты непродовольственные магазины, бары, рестораны. Прекратят работу гостиницы.

Работников по возможности переведут на удаленку, кроме работников критических сфер. Будут запрещены массовые мероприятия в помещениях и на улице. В общественных местах, включая общественный транспорт и такси, обязательно ношение масок. При этом детские сады продолжат работать.

В Уэльсе объявили полный локдану. Фото: DW

Как заявил глава правительства Уэльса Марк Дрейкфорд, без новых ограничительных мер медицина не справится с эпидемией и погибнет еще больше людей.

Германия

В Германии локдаун пока ввели на уровне одного региона в южной части страны. Альпийский регион Берхтесгеденер, граничащей с Австрией, объявил о введении полного карантина.

Население общины составляет порядка 105 тысяч человек. В ближайшие две недели они смогут покидать дома только по веской причине.

Будут закрыты школы, отели, рестораны, спортзалы, кинотеатры. При этом продолжатся церковные службы.

Испания

В Испании с 22 октября до 4 ноября изолируют регион Наварра с населением 650 тысяч человек. Местные власти приняли решение закрыть въезд и выезд на две недели.

Комендантский час в Европе

Ряд европейских стран пока не ввел такие жесткие ограничения, но из-за коронавируса во многих из них действует комендантский час - во Франции, Швейцарии, Бельгии, в Словении.

Комендантский час предполагает, что в ночное время рестораны и бары закрыты, им можно будет работать только на вынос. Запрещаются собрания людей.