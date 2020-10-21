В среду, 21 октября, президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем знаменитого режиссера Никиту Михалкова, которому сегодня исполнилось 75 лет. В честь праздничного события они подняли бокалы с шампанским во время видеозвонка.

Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Life Shot.

Так, президент России поздравил режиссера и поднял бокал. "Рабочий день еще не закончен, но я чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше (Михалкова - Ред.) здоровье", - сказал российский лидер.

Михалков сделал ответный шаг, поблагодарив Путина и подняв бокал. После чего они пригубили игристый напиток.

Ранее мы рассказывали, как в марте 2018 года во время выборов президента России Никита Михалков упал на улице в Твери и ударился головой. Несчастный случай приключился с ним прямо перед теледебатами, где он выступал в качестве доверенного лица на тот момент кандидата в президенты РФ Владимира Путина. А в сентябре того же года Никиту Михалкова госпитализировали и прооперировали из-за спортивной травмы.