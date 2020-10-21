Проект постановления о запрете проводить второй тур местных выборов во время действия карантинных ограничений противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

К такому выводу пришли в "Комитете избирателей Украины" (КИУ).

"КИУ считает, что инициатива об отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан. Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможна только в условиях введения военного или чрезвычайного положения. Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", - считают в организации.

В КИУ также сослались на решение Конституционного суда Украины от 10 июня 2009 года: "В статье 141 Конституции Украины установлен пятилетний срок, на который избираются депутаты сельских, поселковых, городских, районных, областных советов. Этим сроком обозначена и периодичность проведения выборов в органы местного самоуправления (...) Конституционный Суд Украины считает, что сроки проведения выборов являются является важным институтом гарантии реализации избирательных прав граждан. Отмена выборов в органы местного самоуправления или перенос сроков их проведения по основаниям, не предусмотренным законом, является нарушением этих прав граждан".

В комитете напомнили, что повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования.

"По оценке КИУ вероятный перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии. КИУ отмечает, что вопрос проведения выборов не должен сопровождаться политическими спекуляциями. Ранее от представителей власти неоднократно озвучивались идеи о возможной отсрочке местных выборов и заявления, которые можно оценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления (в частности, относительно законодательных попыток ограничить полномочия Киевского городского головы)", - добавили в организации.

В КИУ призвали спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в срочном порядке обнародовать текст постановления о переносе второго тура выборов и потребовали от депутатов "Слуги народа" разъяснить позицию партии касательно данной инициативы.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко, которая и зарегистрировала проект постановления, назвала опасения по поводу распространения коронавируса основной причиной возникновения этой инициативы.

В свою очередь ее коллега по фракции Александр Качура назвал проект постановления об отмене второго тура выборов мэра на время карантина самодеятельностью отдельных коллег по фракции. По его словам, никто отменять второй тур не будет.