В некоторых городах Польши, в числе которых и столица Варшава, отменят массовые новогодние праздники. Такое решения местные власти приняли в связи с пандемией коронавируса.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Во вторник, 20 октября, власти Гданьска и Гдыни, вслед за Варшавой, объявили об отмене новогодних гуляний из-за пандемии. В течение десятилетий до этого туристы приезжали в эти города на зимние концерты под открытым небом, а кульминацией вечеринок было было шоу фейерверков, которое недавно, в целях защиты животных, заменили на лазерное шоу.

Впервые более чем за десять лет в Польше отменили зимние празднования. Решение было принято в том числе и из экономических соображений. В Варшаве организовать новогодний праздник стоит несколько миллионов злотых и в год беспрецедентного снижения налоговых поступлений подобные мероприятия считают чрезмерным расточительством.

Власти Познани и Ченстоховой также объявили о решении отменить новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что в Польше развернут первый полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом на Национальном стадионе в Варшаве. Туда можно будет поместить 500 заболевших Covid-19.

Также мы рассказывали, как в Кракове фитнес-клуб переименовали в церковь, чтобы работать во время карантина. В клубе заявили, что "преподобные" тренеры из "совета старейшин" клуба приглашают всех желающих на религиозные собрания.