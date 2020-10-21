Украинским школьникам могут запретить пользоваться во время урока телефонами, имеющими доступ в интернет. Данный запрет будет распространяться не только на учеников, но и на преподавателей.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Его автором выступил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Законопроект зарегистрирован с целью, чтобы педагоги и ученики не отвлекались от учебного процесса.

Исключения составят те смартфоны, что непосредственно используются для учебы, однако, какие именно - не уточняется. Пользоваться гаджетом разрешат детям "с особыми образовательными потребностями".

Напомним, в начале года в Раде уже был зарегистрирован похожий законопроект о запрете использования в школах мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету. Его инициаторами стали представители "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и Иванна Климпуш-Цинцадзе, а также "слуга народа" Сергей Бабак.

Ранее мы писали, что во Франции школьникам и учителям запретили пользоваться мобилками в учебных заведениях.

Также рассказывали, что в Китае ученикам запретили пользоваться гаджетами, чтобы побороть массовую близорукость.