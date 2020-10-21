Кабинет министров Украины одобрил проект закона о публичных консультациях с государственной властью. Теперь, в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, его должны принять парламентарии.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 21 октября.

"В документе четко определяется круг лиц и принципы, по которым проводят такие консультации при принятии решений органами государственной власти. Это будет способствовать расширению прав и свобод наших граждан, а также развитию гражданского общества", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания.

Глава правительства добавил, что законопроект является частью выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее на саммите "Украина-ЕС" европейские политики заявили, что видят "дополнительный потенциал" Соглашения об ассоциации, и считают, что необходимо мобилизовать большую силу ассоциативной части с Украиной.

Также сегодня Кабмин обратился к руководителям регионов с призывом начать работу по развертыванию мобильных госпиталей для больных Covid-19 и объявил о переводе заседаний в онлайн со следующей недели.