Подхвативший коронавирус нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил имидж. На своей странице в соцсети он опубликовал фото и видео, на которых видно, что 35-летний футболист постригся налысо.

"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а теми препятствиями, которые вы преодолеваете", – подписал Роналду видео, на котором он запечатлен на велотренажере и не слишком похож на больного коронавирусом.

Напомним, что Роналду из-за коронавируса пропустил матч между сборными Португалии и Швеции 14 октября. Также он пропустил вчерашний матч "Динамо" Киев и своего "Ювентуса", в котором итальянцы победили со счетом 2:0.

А до этого звезда футбола стал жертвой вора, который пробрался в его дом на португальском острове Мадейра. Злоумышленник унес футболку с афтографом Криштиану Роналду и другие личные вещи футболиста.