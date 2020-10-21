Кабмин 21 октября начался достаточно неожиданно - с вопроса вступления Украины в ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наша страна идет к этой цели семимильными шагами. А его правительство станет лидером по внедрению европейского законодательства во всех отраслях отечественной экономики. И озвучил планы по имплементации европейского законодательства в Украине - 50 законопроектов и сто нормативных актов уже на ближайшее время.

На нынешнем заседании Кабмин принял несколько решений по европейской интеграции — согласовал законопроекты по публичным консультациям и мультимодальным перевозкам, а также прописал механизм работы "единого окна" на таможне. Теперь все действия таможенников будут фиксироваться в электронной системе, что в теории снизит коррупционные риски.

Впрочем, как покалывает практика (а совершенствуют работу таможенного "единого окна" уже не первый раз) схемщики быстро находят способ обойти новые ограничения. Так что как будут работать европейские нормы в украинский действительности в этот раз - тоже пока неясно.

Обсудив перспективы вступления в ЕС, Кабмин вернулся к более животрепещущим темам - эпидемии и местным выборам, которые пройдут уже на этой неделе.

Денис Шмыгаль призвал украинцев голосовать, но осторожно - в масках, с антисептиками и на расстоянии. Также обратился к людям с "нестандартной просьбой" — взять с собой ручку, и не пользоваться теми, что будут на избирательных участках. Правда, не пояснил: это для того, чтобы не подцепить через авторучку коронавирус или чтобы, скажем, не нарваться на "хитрую" ручку с исчезающими чернилами.

Еще одним предвестником приближающихся выборов стал пакет документов "для Херсонской области", подготовленный по мотивам визита президента и представителей Кабмина в этот регион.

В частности, Херсону выделили 300 млн на достройку путепровода, решили вопрос с КПП "Чонгар" и "Колончак" (путем передачи имущества "Укрзализницы" в ведение Мининтеграции), а также приняли программы по орошению, развитию картофелеводства и овощеводства. Последние, правда, не только для Херсонщины, - добавили в Кабмине. Программы, безусловно, важные. Но пока - чисто декларативные. Как в итоге они будут выполняться - зависит от финансирования, а оно потребуется, и немалое.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин на заседании 21 октября.

Газ - отдельно, электричество - отдельно

Кабмин изменил порядок предоставления спецобязательств по цене на газ.

Речь идет о так называемой цене ПСО. Раньше по ней отпускали газ для населения и теплокоммунэнерго. Сам ценник высчитывали по формуле "Амстердам плюс" (ее основные составляющие — стоимость газа на голландской бирже TTF, доставка в Украину, маржа "Нафтогаза", валютный курс).

Но, как известно, с недавних пор в Украине работает рынок газа для населения, то есть, цены для частных потребителей государство больше не регулирует. Для теплокоммунэнерго цена ПСО осталась еще на один отопительный сезон, то есть, до апреля 2021 года.

Но, так как рынок газа для населения уже запущен, "Нафтогаз" фактически не обязан продавать газ компаниям, которые поставляют его конечным потребителям.

То есть, в любой момент и уже на вполне законных основаниях НАК может попросту перекрыть кран оптовым покупателям газа. Такие риски есть, особенно с учетом немалых долгов перед "Нафтогазом", на которые последний то и дело жалуется. Причем, долги накапливаются не только по производству тепла, но и по производству электроэнергии, хотя последней ПСО на газ формально вообще не касается.

Как указано в пояснительной записке, из 30 ТЭЦ и 5 энергогенерирующих компании, которым НАК поставил газ для производства электроэнергии 25 имеют значительные долги. Скажем, Харьковская ТЭЦ-5 задолжала 1,6 млрд грн, "Киевтеплоэнерго" - почти 1,3 млрд, Северодонечкая ТЭЦ — 725 млн и т.д.

Вместе с тем, в Белой Церкви есть угроза срыва отопительного сезона и 60 тысячи горожан могут остаться без тепла. Местная "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" впервые полностью остановила производство тепла и электроэнергии. Причина - долги, в том числе, перед "Белоцерковской ТЭЦ" за электроэнергию. Хотя при этом долг коммунальщиков за газ для производства тепла сравнительно небольшой - всего 2,3 млн гривен.

Чтобы избежать коллапса на рынке в разгар отопительного сезона, Кабмин разделил ответственность коммунальщиков по оплате за газ для тепла и электроэнергии. То есть, если теплкоммунэнерго будет должно за газ для производства электричества, но при этом погасит долги за газ для производства тепла, "Нафтогаз" не сможет перекрыть ему краник и будет вынужден продолжать отпускать газ для отопительного сезона.

"Основное нововведение — в разделении лимитов газа для ТЭЦ по теплу и электроэнергии. То есть, цену газа по ПСО оставят только на лимиты на производство тепла", — пояснил нам глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Также Кабмин уточнил условия, при которых НАК будет отпускать газ коммунальщикам: если на 23 число месяца, предшествующего месяцу закупки уровень расчетов не ниже 90% (ранее было 78%).

То есть, с одной стороны, появилось больше гарантий, что города не останутся без газа для отопления в разгар отопительного сезона. С другой — все равно нужен достаточно высокий показатель расчетов за этот газ.

То есть, у "Нафтогаза" остается возможность давления на теплокоммунэнерго.

Также непонятно, что будет с электроэнергией. Получается, что поставки газа для ее производства на ТЭЦ "Нафтогаз" может прекратить в любой момент.

Как банки будут собирать досье на украинцев

Кабмин утвердил порядок представления государственными органами и госрегистраторами информации субъектам первичного финансового мониторинга об их клиентах.

Субъекты первичного финансового мониторинга - это банки, страховые компании, нотариусы и др. Согласно принятому в прошлом году закону о противодействии легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем, они должны собирать всего рода досье на своих клиентов и пресекать подозрительные операции.

Но до последнего времени те же банки или страховщики могли руководствоваться только информацией о самих "подозрительных операциях". Возможности получать дополнительную информацию о клиентах у них не было. Хотя в самом законе указано, что субъект первичного финмониторинга может затребовать информацию в госорганах или у государственных регистраторов, а те обязаны предоставить ее в течение 10 рабочих дней и бесплатно. Но так как не был порядка, этот пункт закона фактически не работал.

Что и исправил Кабмин.

Согласно новому порядку, банки могут подавать запросы на получения информации о клиентах, указав перечень нужных данных и основания для их представления. Чтобы проверить статус самого субъекта финмониторинга, чиновники и госрегистраторы обязаны обратиться в Госфинмониторинг. также прописано, что такой запрос является информацией с ограниченным доступом.

Но вот как она будет защищена и какая ответственность за разглашение - прописано только в общих чертах - "согласно действующему законодательству".

Что не исключает утечку данных.

Электронные аукционы по-новому

Правительство изменило требования к операторам электронных площадок, через которые проводятся аукционы по продаже госимущества (электронная торговая система "Прозорро. Продажі").

Как указано в пояснительной записке, необходимость изменений связана с массовыми нарушениями. Так как требования к площадкам особо не регламентируются (достаточно просто подтвердить технические возможности площадки) только в прошлом году было зафиксировано 14 случаев нарушения операторами регламентов электронной торговой системы.

Поэтому к ним выдвигаются новые требования:

разработать четкие инструкции для пользователей электронной площадки

иметь в штате не менее 6 сотрудников

уставной фонд не менее миллиона гривен

собственной кол-центр с соответствующим программным обеспечением

безукоризненная деловая репутация

не менее года стада на рынке реализации имущества

действующий механизм криптографической защиты.

При этом понятно, что новые требования к операторам потянут за собой увеличение платы для участников аукционов.

Долю администратора площадки хотят увеличить до 30% от продаж объектов малой приватизации. Что позволит увеличить доход с 335 тысяч до 500 тысяч гривен в месяц.

Деньги на школьную дезинфекцию

Кабмин нашел деньги на закупку дезинфицирующих средств для школ. При этом дополнительного финансирования из госбюджета не запрашивали, средства попросту перераспределили с других программ Минобразования.

К примеру, 10 млн гривен забрали у ПТУ, порядка 4 млн — с программы финансирования украинских и международных олимпиад и с конкурса "Учитель года". 40 млн сняли с стипендий. Как указано в пояснительной записке, экономия средств возникла из-за уменьшения количества претендентов на стипендии во втором семестре прошлого учебного года. То есть, студенты попросту стали хуже учиться и получили более низкие баллы на летней экзаменационной сессии. Также сняли 4 млн с программы повышения квалификации преподавателей вузов.

Больше чем на 41 млн урежут финансирование издания учебников, на 18 млн - создание базы электронных учебников и т.д.

Но самая большая "экономия" — за счет местных бюджетов. Так, с образовательной субвенции местным бюджетам снимут 400 млн гривен, а на "Новую украинскую школу" оставят почти вдвое меньше, чем планировалось — 500 млн.

Открытое небо с Таиландом

Кабмин утвердил распоряжение по подготовке протокола о регулярном воздушном сообщении с Таиландом. Напомним: базовое соглашение на этот счет уже есть, но сейчас планируется расширить число авиапредприятий, которые смогут осуществлять регулярные рейсы.

Также планируется прописать вопрос мониторинга тарифы на перелеты и контролем за конкуренцией между перевозчиками.

Предполагается, что все это позволит расширить полезную сетку с Таиландом и улучшить авиа- сервис. Правда, пока неясно, когда будут реализованы эти планы, ведь из-за эпидемии авиасообщения, в том числе, с Таиландом, только ухудшается.

Читайте "Урядовий курьер"

Газета "Урядовий курьер" станет обязательной к просмотру для тех, кто не в ладах с законом. Кабмин определил это издание как площадку для размещения повесток о вызове подозреваемых или обвиняемых в суд, а также информации о процессуальных документах.

Речь идет о заочных уголовных процессах, в частности, по преступлениям в сфере нацбезопасности, международного правопорядка, терроризма, а также по коррупционным делам. Сейчас они тормозятся, если подозреваемый/ обвиняемый - в бегах, ведь вручить ему повестку в такой случае нереально. Теперь же это ограничение снимается - фигурант дела может найти свою повестку в "Урядовом курьере", а если не явится в суд - сам виноват.