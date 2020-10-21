В среду, 21 октября был рассмотрен проект закона о внесении изменений в статью 139, согласно которому судебный сбор будут возвращать истцу в случае удовлетворения иска.

Соответствующий проект подготовил Кабинет министров Украины во время очередного заседания 21 октября.

Согласно проекту судебный сбор будет возвращаться истцу в случае удовлетворения иска или его части независимо от статуса истца (орган властных полномочий, субъект ведения хозяйства, физическое лицо и тому подобное). Таким образом в госбюджет лишь за 2018-2019 годы можно было бы вернуть больше 1,1 млн. грн потраченных на оплату судебного сбора.

Данный документ был разработан по инициативе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что начиная со следующей недели Кабинет министров Украины будет проводить заседания в онлайн режиме в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

Также на сегодняшнем заседании Кабмина планировали рассмотреть проекты постановлений по изменению и установлению границ некоторых городов.