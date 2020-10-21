В России, где ранее заболел Covid-19 Иван Краско, теперь и актер Гоша Куценко госпитализирован с этой же инфекцией.



Об этом сообщил агент актера изданию ТАСС.



Сам же артист написал в своем Instagram-аккаунте о вынужденном переносе спектакля Love Letters, назначенного на 21 и 22 октября: "Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам", - написал Куценко.

Отметим, что ранее, в интервью "7 Дней" актер признался, что сдавал анализы на антитела, и оказалось, что он переболел COVID-19 еще в декабре 2019 года, до начала официального карантина. Тогда, как рассказал артист, он "перенес болезнь на ногах".



Напомним, что телеведущий Тигран Мартиросян также сообщил о заражении коронавирусом.



Ранее "Страна" писала о фронтмен группы ТНМК Фаготе, который тоже заразился коронавирусом.