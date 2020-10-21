Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе война в Нагорном Карабахе не может быть завершена дипломатическим путем, а армянский народ сможет добиться победы только с оружием в руках.

Об этом в среду, 21 октября, Пашинян заявил в ходе прямого эфира в Facebook.

"Карабахский вопрос не имеет дипломатического решения и, начиная с этого момента, долго не будет... Практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана. Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум, на данном этапе", - сказал Пашинян.

По его словам, дальнейшие действия Армении - "это борьба до конца", во имя прав армянского народа.

"Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", - добавил Пашинян.

Премьер Армении отметил, что сейчас Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха.

"А это, вы понимаете, что означает", - сказал Пашинян.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

С тех пор Армения и Азербайджан дважды садились за стол переговоров. Сторонам удавалось договориться об установлении перемирия в различных форматах, однако спустя короткое время после подписания соответствующих соглашений военные действия в районе Нагорного Карабаха возобновлялись.