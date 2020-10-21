В Харьковском СИЗО арестованный вымогал 6 тысяч долларов у другого заключенного, который якобы задолжал крупную сумму представителям преступной среды. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Уточняется, что против злоумышленника открыто уголовное производство за повторное вымогательство, совершенное по предварительному сговору (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что арестованный, вступив в сговор с пособником на воле, систематически требовал денежные средства за искусственно созданный долг перед преступной средой у другого арестованного, который содержится в этом же учреждении за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, вымогатель позвонил отцу "должника" и, угрожая физической расправой над его сыном, потребовал 6 тысяч доллров.

Отец потерпевшего, опасаясь за жизнь сына, перечислил часть требуемой суммы на банковскую карточку сообщника вымогателя.

Досудебное расследование проводит следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение - управление стратегических расследований в области.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области задержали следователя полиции, который вымогал 4 000 долларов у задержанного.

Также мы сообщали, что взяточнице из Офиса президента переквалифицировали статью с вымогательства на мошенничество.