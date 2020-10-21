В среду, 21 октября, стало известно, что после окончания школьных осенних каникул в Украине к очному обучению вернутся ученики 1-4 классов, а учащиеся 5-11 классов будут обучаться в смешанном или дистанционном формате, решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить… Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов - в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах", - заявил Шкарлет.

Также он отметил, что в вопросе обучения нужно учитывать и экономическую составляющую. Кроме того важно то, что детей нельзя оставлять без присмотра.

"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнет очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останется на дистанционном. К сожалению", - добавил и.о. министра в своем сообщении.

Ранее "Страна" разбиралась, как соблюдают жесткий карантин в городах красной зоны. Согласно постановлению Кабмина №641, там обязаны вернуть жесткий локдаун: остановить транспорт, закрыть кафе, рестораны, спортзалы и магазины, кроме продуктовых, аптек и некоторых других жизненно необходимых категорий.