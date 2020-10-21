Начиная со следующей недели Кабинет министров Украины будет проводить заседания в онлайн режиме в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

Такое решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 21 октября.

"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, на сегодняшнем заседании глава правительства также обратился к руководителям регионов с призывом начать работу по развертыванию мобильных госпиталей для больных Covid-19.

Ранее мы писали, что сегодня Минздрав сообщил о новом коронавирусном антирекорде - 6 719 новых выявленных пациентов с Covid-19 за сутки. Общее число случаев коронавирусной болезни в Украине выросло до 315 826.