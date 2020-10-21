В Польше развернут первый полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом на Национальном стадионе (построен к Евро-2012, который проходил в Польше и Украине, вместимость - до 73 тысяч - Ред.) в Варшаве. Туда можно будет поместить 500 заболевших Covid-19. Строительные работы уже начались.

Об этом, со ссылкой на правительство Польши, сообщает издание Onet.

Так, больница будет расположена в конференц-залах стадиона и будет на начальном этапе вмещать 500 пациентов с Covid-19. Как сообщается, вместимость может быть увеличена до максимум 1000 коек.

По словам представителя правительства Петра Мюллера, за последние месяцы по всей Польше были определены места, в частности, спортивной инфраструктуры, где могут быть образованы больницы. Он добавил, что решение было принято из-за стремительного роста распространения коронавируса и необходимостью обеспечить места для госпитализации пациентов с Covid-19. Принимать будут в первую очередь пациентов в тяжелом состоянии.

К тому же, в Польше сегодня зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса. За сутки там заболели 10 040 человек. Отметим, что 17 октября в Польше за сутки заразились 9 622 человек. Это был на тот момент самый большой суточный показатель в стране с начала пандемии.

Ранее мы писали, что в Польше фитнес-клуб переименовали в церковь, чтобы работать во время карантина.

Также рассказывали, когда в Украине могут появиться первые полевые госпитали.