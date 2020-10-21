В среду, 21 октября, сотрудники Банка Грузии в городе Зугдиди и клиенты, которые находили в нем, оказались захвачены вооруженным преступниками. Один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, сейчас район инцидента находится в оцеплении полицейским спецназом.



Об этом сообщает издание Грузия онлайн.



"Преступников двое, они вооружены автоматами и гранатами", - сообщается в материале.



Так, полицейские уже эвакуировали граждан с территории вокруг улицы Гамсахурдиа, где находится банк. Сообщается, что часть заложников смогла сбежать, а позже грабители отпустили стариков. Журналист одного из местных телеканалов утверждает, что слышал звуки выстрелов со стороны места происшествия. МВД Грузии пока не комментирует произошедшую ситуацию.

Преступники требуют 500 000 долларов и хорошо вооружены, сообщают СМИ.





Видео с места происшествия в Грузии

Напомним, что в недавно в Киеве из банкомата в детской поликлинике незаметно украли 280 000 грн.