Новая неделя окончится полнолунием 31 октября, которое повлияет на жизнь каждого знака Зодиака. Этот период астрологи называют непростым, наполненным тревогами, сомнениями и испытаниями во всех сферах жизни.

Подробнее о том, как изменится жизнь всех знаков Зодиака на этой неделе, с 26 октября по 1 ноября включительно, читайте в нашем гороскопе.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе не исключены разногласия с партнером. Непонимание может подтолкнуть некоторых представителей знака к мыслям о разрыве отношений. Однако с такими выводами торопиться не стоит. Поговорите открыто с любимым человеком. Позвольте ситуации разрешиться с учетом мнения всех сторон.

Телец (21.04 - 20.05)

Эта неделя будет не самой комфортной для вашего знака. Что-то заставит вас беспокоиться о работе или родных. Ближе к концу месяца напряжение может нарастать. Расслабиться помогут танцы, физические упражнения, медитация. Старайтесь чаще прислушиваться к своим внутренним ощущениям.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Чтобы вашим родным было хорошо и комфортно, не обязательно приносить свои увлечения в жертву. Поверьте, каждому угодить не получится. Тем более что на этой неделе вам предоставится лишь одна возможность - поставить на первое место свои интересы.

Рак (22.06 - 22.07)

События этой недели заставят вас по-новому взглянуть на ваше прошлое. Переоценка взглядов поможет осознать, что вы смогли добиться успеха в жизни благодаря определенным заботам и препятствиям. Сейчас же пришло время решительно действовать для претворения в жизнь новых проектов.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе Львы глубже осознают финансовые проблемы, с которыми вероятно придется столкнуться вашей семье. Чтобы разрешить денежные вопросы, необходимо раскрыть свою внутреннюю креативность, мыслить глобальнее и попробовать то, чем раньше вы не занимались.

Дева (24.08 - 23.09)

Эта неделя выдастся плодотворной для Дев. Вам удастся справиться со сложными задачами благодаря удачному стечению обстоятельств. Воспользуйтесь этим преимуществом, чтобы обезоружить конкурентов и довести до конца проекты, задуманные раньше. Вторая половина недели щедрая на приятные сюрпризы.

Весы (24.09 - 23.10)

Эта неделя станет определяющим моментом для ваших отношений с близкими и на работе. Звезды подсказывают, что порой единственным выходом в сложной ситуации является компромисс. Тем более, что вы обязательно найдете решение, которое будет справедливым для всех сторон.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Судьба готовит Скорпионам приятные неожиданности. Вы сможете разрешить финансовые вопросы, которые еще недавно могли вас огорчать. Для своего развития и роста необходимо избавиться от людей, тянущих вас вниз.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для Стрельцов наступает долгожданный период вдохновения и радости, когда вы сможете забыть о проблемах и тревогах. Это касается не только вашей работы, но и творчества. Важно сосредоточиться на удовольствии от ваших действий и вы почувствуете необыкновенный прилив сил.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе прежние воспоминания могут не на шутку разбередить вам душу. Лучшее, чем вы можете помочь себе, - не думать о минувших поражениях. Как только вы сделаете это, все проблемы решатся сами собой.

Водолей (21.01 - 20.02)

Для Водолеев настало время "заземляться", чтобы рассмотреть мелкие ситуации на работе и нюансы во взаимоотношениях с любимыми. Вернуться к прежним высотам вы сможете, если выполните на неделе мирские задачи.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы окажутся перед непростым вопросом о том, как достичь баланса дома и на работе. Ко дню наступления полнолуния 31 октября вы окончательно поймете, что настало время сосредоточиться в первую очередь на себе. Решив личные проблемы, вы укрепите романтические отношения с партнером.