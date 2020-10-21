Телеведущий Тигран Мартиросян сообщил о заражении коронавирусом
Известный телеведущий Тигран Мартиросян заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
"Получил положительный КОВИД-тест. Несколько дней назад поднялась температура, но ПЦР были отрицательными. Сейчас чувствую себя отлично, температуры и симптомов нет, зато "письмо счастья" получено", - говорится в сообщении
Также Мартиросян обещал не вести в соцсети хронику своей болезни.
"Обещаю не писать лонгриды с хрониками болезни, пока буду на самоизоляции.
Но быть внимательными к себе и окружающим, вас, друзья, в очередной раз попрошу! Будьте пожалуйста здоровы!" - написал телеведущий.
Ранее "Страна" писала о том, что 64-летний экс-спикер Рады Владимир Литвин заболел Covid-19.
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