Известный телеведущий Тигран Мартиросян заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Получил положительный КОВИД-тест. Несколько дней назад поднялась температура, но ПЦР были отрицательными. Сейчас чувствую себя отлично, температуры и симптомов нет, зато "письмо счастья" получено", - говорится в сообщении

Также Мартиросян обещал не вести в соцсети хронику своей болезни.

"Обещаю не писать лонгриды с хрониками болезни, пока буду на самоизоляции.

Но быть внимательными к себе и окружающим, вас, друзья, в очередной раз попрошу! Будьте пожалуйста здоровы!" - написал телеведущий.

Ранее "Страна" писала о том, что 64-летний экс-спикер Рады Владимир Литвин заболел Covid-19.

Также мы сообщали, что заболевший коронавирусом Позитив хитростью попытался избежать дисквалификации на "Танцах со звездами".