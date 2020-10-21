Стало известно, что в Берлине, где ужесточили карантин из-за коронавируса, неизвестные повредили экспонаты, облив масляной жидкостью около 70 из них. Происшествие произошло на Музейном острове.

Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Так, данный инцидент произошел еще 3 октября, в День немецкого единства, на Музейном острове, где располагаются известные берлинские музеи. Экспонаты повредили сразу в нескольких музеях - Пергамском, Новом музее и в Старой национальной галерее. Также в этот день поврежденными оказались египетские саркофаги, каменные изваяния и художественные полотна XIX века. Как сообщается, масляная жидкость оставила серьезные следы на экспонатах. Сколько было преступников пока неизвестно.



"Уголовная полиция обратилась к гражданам, которые в этот день посещали музей, с просьбой о помощи. Сделать это технически должно было быть несложно, поскольку в пандемию коронавируса все посетители музея должны проходить регистрацию", - сообщается в материале издания.



Также "Страна" сообщала, что по данным ООН, каждый восьмой музей мира может закрыться из-за карантина.



Напомним, что в Николаеве создадут музей вещей, найденных на "немецком кладбище".