В среду, 21 октября, народные депутаты от фракции "Слуга народа" отправились на Донбасс. Декларируемая цель - пообщаться с прифронтовыми жителями и военными, изучить проблематику на месте.

Поездка "слуг народа" планировалась в начале октября, но была отменена. Причина - нардепы боялись ехать. Якобы потому, что на них может быть совершено покушение и жизни будут поставлены под угрозу. Также назывались другие причины: например, принятие бюджета (которое, к слову, так и не состоялось).

Банковой же такая поездка была остро необходима. Озаботиться проблемами Донбасса у Зеленского решили в канун местных выборов - из-за отсутствия реальных подвижек по установлению мира нужно было хотя бы создавать иллюзию деятельности.

Особенно в условиях, когда голосовать в регионе собрались за "Оппозиционную платформу за жизнь", а не "Слугу народа".

На протяжении нескольких недель во власти спорили о поездке на Донбасс. И, судя по результату, Зеленский уговорил своих нардепов. Хоть и в усеченном составе (Зе говорил о 120 членах фракции), но политики поехали в прифронтовую зону. Там они будут два дня - вчера и сегодня.

Разбирались, как идет эта командировка и что о ней говорят в Сети.

"Распределились в группы, чтобы по ним не "жахнули"

Двухдневное путешествие "Слуг народа" на Донбасс началось в поезде "Интерсити+". Для ряда нардепов, которые владеют элитными авто, сам факт такого перемещения мог создать дискомфорт. Но недовольство политики не демонстрировали. Наоборот, публиковали в соцсетях фото перед из поезда и перед отравлением.

Поверить в искреннюю радость "слуг народа" от поездки Донбасс, несмотря на улыбки под масками, сложно. Ведь буквально три недели назад нардепы категорически отказались ехать в зону ООС.

"На Донбасс никто не едет. Могут писать о коронавирусе, о чем угодно, но правда такова: многие боятся. У некоторых страх вообще до абсурда доведен. Мол, мы поедем, по нам жахнут и будут перевыборы. Якобы это такой план. Но это бред, конечно, просто боятся ехать. Вот и все. Поездку не перенесли на конкретную дату. Вряд ли вся фракция поедет когда-то, но есть депутаты, которые хотели бы съездить, но их немного", - сообщил источник "Страны" во фракции 1 октября.

По прошествии 20 дней слова нашего собеседника полностью подтвердились. Тогда "тур на Донбасс" действительно отменили без конкретной даты. А сегодня, когда командировка все-таки стартовала, половина нардепов не поехала - около 120 из 246 "слуг народа".

Из них около 60 человек - поездом, остальные, как утверждается, своим ходом. Правда, доехало ли до региона все обещанные Зеленским 120 депутатов - пока непонятно.

Замглавы фракции Евгении Кравчук отсутствие большой части своих коллег объяснила так: "Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов".

После приезда на Донбасс нардепы распределились группами по 10-12 человек. Так они и будут перемещаться два дня по Донецкой и Луганской областях. Евгения Кравчук рассредоточение объяснила тем, что фракция хочет охватить и посетить всю линию фронта.

Впрочем, не исключено, что это - просто мера безопасности. Атаковать десять маленьких "караванов" намного сложнее, чем один большой.

То, что нардепы всерьез озабочены своей безопасностью, проявилось сразу же после приезда на Донбасс. По данным телеграм-канала PavlovskyNews, в Константиновке - городе прибытия - политиков ожидала бронированная спецтехника. Водителями нардепов стали не гражданские, а военные.

"Интересно, солдатам больше нечем заниматься кроме как сопровождать нардепов в их предвыборной поездке?" - задался вопросом телеграм-канал "Политика Страны".

Впрочем, работать водителями для нардепов - не единственное, что тревожило солдат.

Военные на Донбассе недовольны сегодняшним приездом народных депутатов от "Слуги народа" на линию разграничения, поскольку ранее в этой фракции была выявлена вспышка коронавирусной болезни.

Об этом "Стране" рассказал один из нардепов. "Там в частях все строго придерживаются норм карантина, а к ним едут депутаты фракции, где 50 человек заболело, и все с ними контактировали. Это популизм. Зачем подвергать военных опасности?" - сообщил наш источник.

Но вернемся к поездке.

Первый скандал "слуг народа" ждал прямо на перроне в Константиновке. Там собрались активисты "Нацкорпуса", которые выловили главу фракции Давида Арахамию и высказали претензии в связи с его заявлением о возможном сокращении армии.

"Арахамия ответил, что поддержал тогда эксперта, который выступил за сокращение соотношения небоевого состава к боевому. По словам политика, сейчас в Украине 40% армии - не боевой состав", - сообщил журналист Андрей Павловский.

"Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% - это просто зарплаты и 10% на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия боеспособней не станет. И для этого надо большую часть увеличивать на вооружение", - заявил глава фракции "Слуга народа".

После этого, как утверждает Павловский, "слуги народа" погрузились в военные машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу, и уехали в прифронтовую зону.

Были и другие интересные моменты.

Вчера вечером ни соцсети партии "Слуга народа", ни топ-спикеры политсилы не публиковали отчет о том, как проходит их поездка, какие места они посетили и с кем пообщались.

Зато продолжалась публикация фотосессий до отъезда на фронт. Новый снимок появился на странице в фесйбуке у Давида Арахамии.

Другие участники поездки, в том числе Андрей Герус и Александр Санченко, издевались над СМИ, которые ошиблись в заголовке: написали "на борту", тогда как политики ехали в вагоне поезда.

Интересно, что в интервью СМИ во время поездки Арахамия заявил, что ехать планировали сделать без прессы, мол, не хотели делать пиар. Но СМИ все равно о ней узнали.

На самом деле не узнать о ней было сложно. Позавчера командировку на Донбасс с трибуны Верховной Рады анонсировал президент Зеленский. А вчера с утра сами нардепы запостили кучу фото в своих соцсетях на вокзале в Киеве и в поезде.

Зачем "слуги народа" поехали на Донбасс

На камеру "слуги народа" сообщают, что отравились на Донбасс для общения с армией и жителями. Однако нельзя не обратить внимание, что жажда к таким беседам у "слуг народа" впервые появилась за пару дней до местных выборов в Украине.

Телеграм-канал "Политика Страны" публикует анализ, почему часть монобольшинство совершило командировку именно сейчас

"Сегодня более 100 нардепов от "Слуги народа" едут на Донбасс.

За несколько дней до выборов решили показать, как их волнуют проблемы региона.

Причина поездки та же, что и у появления вопроса про СЭЗ на Донбассе в вопроснике Зеленского – катастрофическое отставание "слуг народа" по рейтингам в регионе от "Оппоплатформы".

Пытаются срочно исправлять ситуацию.

Хотя вряд ли эта поездка переломит впечатление избирателей региона от более чем годичной работы Зе-власти: тупик по мирным переговорам о реинтеграции, отсутствие изменений в политике тотальной украинизации, фактическое лишение избирательных прав полумиллиона жителей прифронтовых районов и много чего другого".

О том, как "слуги народа" поехали в командировку, из которой пока привезли только фотосессию, записала блог "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

Также она считает, что Донбасс - это "не зоопарк" для нардепов.

"Что я думаю о поездке "Слуг народа" на Донбасс. Это вам не зоопарк, чтобы ехать на них смотреть!

Эти люди натерпелась слишком много, чтоб на них так цинично пиарились те, кто для достижения мира палец о палец не ударил".

"Мы живем, под собою не чуя страны..." - это суть деятельности большинства моих коллег из правящей фракции. Судя по фото из поезда "на Донбасс", они до сих пор думают, что кому-то в Украине не хватает именно веселья", - прокомментировал поездку депутат Олег Волошин.

"Не 120, а 60, и 1000 солдат в обеспечение охраны: "слуги" поехали к чужому народу на Донбасс. В полевой одежде. Сафари. Приключение. С@ки вы, а не слуги. Ничерта для Донбасса и тех людей, к которым приехали, не сделали за год, а перед выборами прям вспомнили. "Своими глазами всё посмотреть". За три дня до выборов, ага. Кто вам год назад не давал посмотреть?

Хотя, посмотрите своими глазами. На ту разруху и те руины, в которых люди шестой год живут. И сравните с той ложью, которую вам вчера в Раде Зеленский врал, рассказывая, как много он для Донбасса "сделал", - пишет блогер Александр Скубченко.

Также он дал "слугам народа" ряд советов, как вести себя с местными жителями.

"Говорите с ними только на державний мови, помните, что вы — депутаты. Никаких мовных поблажек! Если к вам обращаются на языке агрессора, вспомните, как на вашем месте ответила бы Ницой. Можете её с собой взять, кстати.

Если увидите руины, разрушенное жильё, услышите упрёки, что Зеленский обещал здесь "город-сад" построить и ничего не сделал, спокойно отвечайте: вы сами этого хотели, пусть Путин вам тут всё восстанавливает, а мы вам ничего не должны.

А лучше всего встреч с местным населением избегайте, как и Зеленский: сразу к воинам. Ни в коем случае не интересуетесь, каким преступным путём и у кого из местных воины отжали жильё, чтобы жить там самим. Они же "сами этого хотели", не забывайте.

В общем, ведите себя так же, как и в Киеве: наплевательски к Донбассу и тем, кто там живёт. Не стоит опускаться до лицемерного сожаления к местным и уж тем более рассыпаться перед ними в красивых обещаниях: вам потом перед Порошенко оправдываться, что зрады не было".

При этом нардеп Макс Бужанский вступился за коллег по фракции.

"Два коротких тезиса по поводу поездки нардепов СН в Донбасс.

1. Это никакое не выездное заседание, как пишут многие, заседаний парламент сегодня и завтра не проводит. Поездка именно для того, чтобы увидеть своими глазами многие вещи, которые не увидишь по телевизору, и услышать лично мнение местных жителей и военнослужащих.

2. Некоторые тг каналы ссылаются на неофициальные комментарии ОП о том, что СН начала проваливать законы по Донбассу, и поэтому депутатов отправили туда посмотреть.

Да? Ну спросите у своих источников, какие именно законы по Донбассу провалил парламент.

Когда и кем они были внесены и о чем там речь.

Как только вам не ответят, можете дальше не спрашивать, вранье".