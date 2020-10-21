В аэропортах Грузии с ноября будут восстановлены регулярные пассажирские международные рейсы в ряд европейских городов. Украины в этом списке нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба правительства страны, передает "Интерфакс".

Данное решение принял во время заседания 20 октября межведомственный координационный совет по защите населения от коронавируса.

"С ноября авиакомпании смогут постепенно возобновить регулярные полеты по направлениям Амстердам, Доха, Вена, Варшава, Афины, Вильнюс, Дортмунд, Берлин, Катовице и Милан", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что ранее возобновленные авиарейсы в Париж, Мюнхен и Ригу будут совершаться чаще.

Напомним, 9 октября Румыния закрыла авиасообщение с Украиной.

Также мы писали, что Польша закрыла авиасообщение с 44 странами, но Украины в списке пока нет.