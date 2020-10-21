Народный депутат от "Слуги народа" и ресторатор Николай Тищенко, у которого недавно подтвердился Covid-19, продолжает находиться в частной столичной клинике "Феофания" и бороться с коронавирусной болезнью.

Об этом в комментарии "Стране" в среду, 21 октября, рассказала помощница нардепа.

"Николай еще находится в больнице. Врачи пока что не рекомендовали ему покидать лечебное учреждение во избежание осложнений. Николай лечится, постепенно наблюдается положительная тенденция, но болезнь пока не отступает", - сказала представитель Тищенко.

Ранее нардеп писал в своем телеграм-канале о народных методах лечения коронавируса, к которым он прибегает, находясь в частной клинике "Феофания". В частности, депутат-ресторатор рассказал, что поправляет свое здоровье при помощи "украинского антибиотика от пневмонии" - сала.

"В сале много витаминов А, D, Е, каротина и селены. Врачи рекомендуют. И конечно же хорошее настроение, без него этот недуг не победить", - сообщил депутат своим подписчикам на днях.

Тем не менее, действенность такого способа лечения на практике пока не подтвердилась.

Напомним, 16 октября стало известно о коронавирусной болезни у нардепа Николая Тищенко. Тогда его помощница рассказывала, что у него немного поднялась температура, но в целом депутат "чувствует себя нормально".

Ранее представитель Тищенко заявила, что болезнь никак не повлияла на подготовку к местным выборам, которые состоятся уже 25 октября. Стоит отметить, что нардеп возглавил киевскую партийную организацию "Слуги народа".