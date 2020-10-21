Народный депутат от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко объяснила почему зарегистрировала новый проект постановления Верховной Рады Украины, речь в котором идет об отмене повторного голосования на местных выборах. Основной причиной нардеп назвала опасение распространения коронавируса и других заболеваний.

Об этом Грищенко сообщила на своей странице в Facebook.

Во вторник, 20 октября, Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады Украины №4234. В проекте предлагается отмена повторного голосования на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тыс. жителей) и сельского, поселкового, городского головы.

Нардеп отметила, что основная цель принятия этого постановления обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения и избегание чрезмерной нагрузки на медицинскую систему.

"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!" - заявила Грищенко.

А народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии "Стране" назвал проект постановления об отмене второго тура выборов мэра на время карантина самодеятельностью отдельных коллег по фракции. По его словам, никто отменять второй тур не будет.

Напомним, что в Верховной Раде продолжают фиксировать новые случаи коронавируса среди народных депутатов. В президентской фракции "Слуга народа" Covid-19 по состоянию на 20 октября болеют до 8 человек.