Нардеп от "Слуг Народа" объяснила желание отменить второй тур местных выборов распространением коронавируса
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко объяснила почему зарегистрировала новый проект постановления Верховной Рады Украины, речь в котором идет об отмене повторного голосования на местных выборах. Основной причиной нардеп назвала опасение распространения коронавируса и других заболеваний.
Об этом Грищенко сообщила на своей странице в Facebook.
Во вторник, 20 октября, Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады Украины №4234. В проекте предлагается отмена повторного голосования на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тыс. жителей) и сельского, поселкового, городского головы.
Нардеп отметила, что основная цель принятия этого постановления обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения и избегание чрезмерной нагрузки на медицинскую систему.
"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!" - заявила Грищенко.
А народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии "Стране" назвал проект постановления об отмене второго тура выборов мэра на время карантина самодеятельностью отдельных коллег по фракции. По его словам, никто отменять второй тур не будет.
Напомним, что в Верховной Раде продолжают фиксировать новые случаи коронавируса среди народных депутатов. В президентской фракции "Слуга народа" Covid-19 по состоянию на 20 октября болеют до 8 человек.