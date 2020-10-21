В Кремле заявили, что новые санкции США против Северного потока-2 являются проявлением рейдерской конкуренции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом он не стал связывать санкции с переговорами по договору о вооружениях.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - заявил Песков.

По его словам, это продолжается уже много лет и наносит вред двусторонним отношениям.

Напомним, Госдеп США расширил санкционный список из-за строительства "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что Польша оштрафовала "Газпром" на 7,6 миллиардов долларов за строительство "Северного потока-2".