В Кремле санкции США против "Северного потока-2" назвали рейдерской конкуренцией
В Кремле заявили, что новые санкции США против Северного потока-2 являются проявлением рейдерской конкуренции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
При этом он не стал связывать санкции с переговорами по договору о вооружениях.
"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - заявил Песков.
По его словам, это продолжается уже много лет и наносит вред двусторонним отношениям.
Напомним, Госдеп США расширил санкционный список из-за строительства "Северного потока-2".
Также мы сообщали, что Польша оштрафовала "Газпром" на 7,6 миллиардов долларов за строительство "Северного потока-2".