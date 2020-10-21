Во многих странах ухудшается ситуация с эпидемией коронавируса. За сутки там зафиксировали антирекордные показатели по количеству новых случаев Covid-19, как и сегодня в Украине. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Чехии закрываются магазины, а Германия приближается к введению частичного локдауна.

Так, в Чехии завтра закрываются все магазины, кроме продуктовых. Исключения сделаны только для торговых точек с "повседневным ассортиментом" (продукты, бытовая химия, аптеки). В Чехии закрываются также парикмахерские и салоны красоты.

Кроме того чехам запретили выходить из дома без уважительной причины. Прогулки на свежем воздухе, выезды на природу или дачу разрешены, но в составе не более двух человек. На членов одной семьи это условие не распространяется.

Такие ограничения продлятся в стране до 3 ноября, пока там будет действовать режим чрезвычайного положения.

"Прошу прощения, что в прошлом я исключал такую возможность. В первую очередь мы должны защитить жизни наших граждан", - заявил премьер-министр Андрей Бабиш, пишет издание "Венигрет".

В свою очередь, по информации агентства РИА "Новости", премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия приближается к введению полного или частичного карантина.

В среду, 21 октября, во многих странах установлены антирекорды по числу новых случаев коронавируса за сутки.

В Австрии за последние 24 часа заболели 1 958 человек;

в Польше - 10 040;

в Литве — 311;

в Грузии - 1 351;

в Армении - 1 836;

в Чехии - 11 984;

в Словакии - 2 202;

в Болгарии - 1 336.

К этим странам также присоединилась и Украина, где за сутки было выявлено 6 719 новых случаев Covid-19.

Также сообщали, что многие страны ужесточают карантин. Среди них Франция, где ввели режим чрезвычайного положения. В Барселоне, где по всей Каталонии закрыли все бары и рестораны. Британия, которая ввела новый карантин с тремя уровнями жесткости ограничений.

Между тем Швеция может изменить стратегию борьбы с коронавирусом, перейдя на мягкий карантин.