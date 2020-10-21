Президент Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который 17 сентября принял парламент.

Как сообщает пресс-служба президента, подписание состоялось во время посещения Зеленским управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки Госпогранслужбы.

"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", - сказал президент и подписал документ.

По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки получать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.

"Следует помнить, что вопросы разведки являются приоритетом, а материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон - не только новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации", - отметил президент.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла закон "О разведке", усилив таким образом влияние Зеленского на спецслужбу.

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