Российский актер Михаил Ефремов, которого летом осудили за смертельное ДТП в центре Москвы, выплатил компенсации еще трем потерпевшим. Сумма каждой компенсации составила 1 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на адвокатов Ефремова.

По словам Романа Филиппова, адвоката актера, трем потерпевшим перевели на счета по 1 млн рублей (около 13 тыс. долларов или 370 тыс. гривен - Ред) каждому. Другой защитник артиста уточнил, что пострадавшие получили деньги утром в среду, 21 октября.

Также адвокаты Ефремова отметили, что в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Напомним, что 8 июня 2020 годя Михаил Ефремов находился пьяным за рулём, в результате чего случилось ДТП в котором погиб человек. По приговору суда актер получил 8 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что защита Михаила Ефремова заявила о готовности выплатить 2,4 миллиона рублей трем родственникам погибшего в аварии курьера Захарова. А их представитель подтвердил, что деньги будут приняты ими и направлены на благотворительность.

