Партия "Слуга народа" будет финансировать всеукраинский опрос граждан, который президент Владимир Зеленский планирует провести в день местных выборов, 25 октября. Также политсила заключит договор с социологической компанией для его проведения.

"5 вопросов от президента Украины - кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября", - сообщается на странице партии в Фейсбук в среду.

В "Слуге народа" убеждены в законности такого развития событий.

"Слуга народа" не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", - говорится в сообщении.

Напомним, в день выборов украинцев спросят о легализации каннабиса, свободной экономической зоне на Донбассе, пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах и обращении к Западу за военной помощью. Детально об этом можно прочитать здесь.

Также мы сообщали, что более половины украинцев считают опрос Зеленского предвыборной технологией.