Дважды бывший председатель Верховной Рады, 64-летний Владимир Литвин, который недавно дал большое интервью "Стране", заболел Covid-19.

Об этом в среду, 21 октября, он сообщил в своем Facebook.

"Сосредоточившись на помощи землякам в противодействии коронавирусу, сам получил положительный тест на "ковид". Берегите себя, своих родных и близких. Всем - здоровья и никаких коронавирусов", - написал Литвин.

Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза и дважды был председателем украинского парламента - с 2002 по 2006 и с 2008 по 2012 год.

Ранее Литвин рассказал, что боится заразить коронавирусом своих близких, в частности внуков. Тем не менее, несмотря на эпидемию, бывший политик является частым гостем блошиного и книжного рынков на столичной Петровке.

Тем временем коронавирусная болезнь продолжает подкашивать здоровье действующих народных депутатов Верховной Рады. По словам нардепа Евгении Кравчук, только во фракции "Слуга народа" сейчас Covid-19 болеют "7-8 человек".