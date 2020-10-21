Первый заместитель главы Министерства внутренних дел Украины (МВД) Сергей Яровой рассказал, что сотрудники ведомства с 21 октября по 1 ноября будут работать в усиленном режиме. Также в МВД привлекут авиацию ради патрулирования местных выборов, как сообщалось ранее.

Об этом он заявил во время селекторного совещания, информирует пресс-служба МВД в среду, 21 октября.

"С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполици. Особое внимание на перемещение всех групп", - сказал Яровой.

В ведомстве добавили, что до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Также, по его словам, под охрану уже взяли 1 340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2 729 полицейских. С четверга, 22 октября, МВД возьмет под охрану участковые избирательные комиссии.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что правоохранители взяли под охрану 35 объектов, осуществляющих избирательную документацию.

"Полиция не предоставляет оценку любым политическим событиям, только предупреждает возможные провокации. Кроме того, поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", - сказал он.

Также в Нацполиции обратили внимание на то, что полицейские будут контролировать масочный режим на участках.

По словам главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, сейчас осуществлены все меры для того, чтобы граждане до выборов получили все заказанные паспорта, но уже есть договоренность с ЦИК, что граждане смогут проголосовать еще со старыми паспортами.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся уже в воскресенье, 25 октября.

Мы сообщали, что полиция в Харькове открыла уголовное дело из-за недостачи бюллетеней для выборов городского головы и депутатов в городской совет.

Также рассказывали, что половина украинцев ожидает фальсификаций на местных выборах, согласно данным опроса.