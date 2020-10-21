На перроне вокзала в Константиновке, куда утром приехали депутаты от "Слуги народа", недовольные ветераны АТО высказали претензии главе фракции Давиду Арахамии в связи с его заявлением о возможном сокращении армии.

Об этом сообщает журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале.

"Арахамия ответил, что поддержал тогда эксперта, который выступил за сокращение соотношения небоевого состава к боевому. По словам политика, сейчас в Украине 40% армии - не боевой состав", - говорится в сообщении.

"Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% - это просто зарплаты и 10% на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия боеспособней не станет. И для этого надо большую часть увеличивать на вооружение", - заявил глава фракции"Слуга народа".

После этого, как сообщает Павловский, "Слуги народа" погрузились в военные машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу, и уехали в прифронтовую зону.

Напомним, Арахамия в День защитника Украины предложил сократить численность армии страны, а средства направить на перевооружение.

Позже он объяснил свои слова, заявив, что фраза про сокращение была вырвана из контекста, а сам политик имел в виду не сокращение, а оптимизацию. Арахамия рассказал, что сегодня около 40% украинской армии – это не боевой состав.