Гуцульская овечья брынза, вслед за неаполитанской пиццей "Маргарита", может стать культурным наследием ЮНЕСКО.

Этот вопрос обсуждался в рамках информационно-коммуникативной платформы по вопросам охраны нематериального культурного наследия и поддержки частно-государственного партнерства Закарпатской области.

"Гуцульская брынза - это не только продукт для потребления, это прежде всего многолетний опыт и жизни людей, это звук трембиты весной, когда пастухи идут на пастбище, это костер и горы, окутанные туманом, это любовь к природе и людям. Сохранить элементы нематериального культурного наследия, присущие нашему Закарпатью, - наша святая обязанность", - заявил губернатор Закарпатской области Олег Коцюба.

В ходе обсуждения данной инициативы было отмечено, что потребность внести гуцульскую овечью брынзу в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия является оправданной. В пресс-служба ОГА считают, что технология и место его производства должны получить признание как в Украине, так и за рубежом.

Так, письмо-согласие общественности о передаче брынзы для внесения ее в региональный перечень нематериального культурного наследия с последующим продвижением в Национальный реестр и международные списков подписал председатель Ассоциации производителей традиционных карпатских высокогорных сыров Анатолий Павлюк.

"Основным результатом встречи стало подписание документа, согласно которому начинается процесс отнесения гуцульской брынзы в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия", - говорится в сообщении.

Эту инициативу также поддержали консул Республики Польша во Львове Томаш Коваль и атташе по вопросам внешней политики консульства Венгрии в Берегово Чизмадиа Александра. Они пожелал закарпатским властям успехов в реализации планов по включению брынзы в украинский и европейский реестры.

Стоит отметить, что гуцульская овечья брынза производится на летних высокогорных пастбищах Закарпатья из горного овечьего молока по рецептуре, которая берет начало еще с 15 века.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль предложил добавить в перечень культурного наследия ЮНЕСКО багет.

Ранее мы писали о том, что культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.