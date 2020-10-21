Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 отметил, что в ближайшее время ожидается рост заболеваемости во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, согласно расчетам СНБО, в ближайшие недели вероятен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Он призвал глав облгосадминистраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

"Нужно уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и расчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и к концу месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горгосадминистрации проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Напомним, что в Украине второй день подряд антирекорд смертей от Covid-19.

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