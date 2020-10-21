Бой Хабиб-Гейджи состоится в субботу, 24 октября

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби состоится поединок за титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи.

В этом поединке российскому чемпиону легкого дивизиона UFC Нурмагомедову предстоит в третий раз защитить свой титул.

Где и когда смотреть

Онлайн-трансляция поединка будет доступна на телеканале РЕН ТВ, онлайн-площадке Wink, в мобильном приложении промоушена UFC, а также на канале UFC Fight Pass. 

Поединки основного карда начнутся в 21:00, главный бой вечера запланирован на 22:30. 

Что известно о спортсменах

32-летний Хабиб Нурмагомедов за свою карьеру провел 28 поединков, не потерпев ни одного поражения. Последний бой состоялся год назад в сентябре, когда он одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье. 

хабиб нурмагометов, фото пресс-службы UFC

Хабиб Нурмагомедов

31-летний американский боец смешанных боевых искусств Джастин Гейджи (Гэтжи) за свою карьеру одержал 22 победы (19 из которых нокаутом). Претендентом на чемпионский пояс в легком дивизионе он стал после победы над Тони Фергюсоном 9 мая этого года. Фергюсона он одолел техническим нокаутом.

Джастин Гейджи, фото UFC

Джастин Гейджи

Фаворитом боя букмекеры называют Нурмагомедова. 

Ранее "Страна" писала, что изначально бой был запланирован 19 сентября, но его отменили из-за смерти отца Хабиба, Албулманапа Нурмагомедова, который также был тренером спортсмена.

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