В субботу, 24 октября, в Абу-Даби состоится поединок за титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи.

В этом поединке российскому чемпиону легкого дивизиона UFC Нурмагомедову предстоит в третий раз защитить свой титул.

Где и когда смотреть

Онлайн-трансляция поединка будет доступна на телеканале РЕН ТВ, онлайн-площадке Wink, в мобильном приложении промоушена UFC, а также на канале UFC Fight Pass.

Поединки основного карда начнутся в 21:00, главный бой вечера запланирован на 22:30.

Что известно о спортсменах

32-летний Хабиб Нурмагомедов за свою карьеру провел 28 поединков, не потерпев ни одного поражения. Последний бой состоялся год назад в сентябре, когда он одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье.

Хабиб Нурмагомедов

31-летний американский боец смешанных боевых искусств Джастин Гейджи (Гэтжи) за свою карьеру одержал 22 победы (19 из которых нокаутом). Претендентом на чемпионский пояс в легком дивизионе он стал после победы над Тони Фергюсоном 9 мая этого года. Фергюсона он одолел техническим нокаутом.

Джастин Гейджи

Фаворитом боя букмекеры называют Нурмагомедова.

Ранее "Страна" писала, что изначально бой был запланирован 19 сентября, но его отменили из-за смерти отца Хабиба, Албулманапа Нурмагомедова, который также был тренером спортсмена.