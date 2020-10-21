В Кремле заявили, что Россия сможет обеспечить аннексированный Крым водой без участия Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о переговорах с Киевом относительно поставок воды на полуостров, передает "Интерфакс".

"Это же Украина перекрыла кран. Россия - мощная страна. Она способна обеспечить Крым водой без Украины, чтобы потом ни от кого не зависеть. Что и будет сделано", - заявил Песков.

Напомним, в Белогорском районе аннексированного Россией Крыма пересохла река Танасу - приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. А в самой большой реке Крыма уровень загрязнения канализационными отходами превышает норму в 1000 раз.

Также мы сообщали, что в Крыму из кранов потекла черная вода.