Военные на Донбассе недовольны сегодняшним приездом народных депутатов от "Слуги народа" на линию разграничения ввиду того, что ранее в этой фракции была выявлена вспышка коронавирусной болезни.

Об этом "Стране" рассказал один из нардепов.

"Там в частях все строго придерживаются норм карантина, а к ним едут депутаты фракции, где 50 человек заболело, и все с ними контактировали. Это популизм. Зачем подвергать военных опасности?" - сказал собеседник.

Напомним, утром в среду, 21 октября, около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" отправились с рабочим двухдневным визитом на Донбасс. Во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими лицами в тех населенных пунктах, в которых дислоцируются бригады.

Ранее мы писали о том, как во время своего выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил о необходимости поехать "слугам народа" "не в Турцию, не на Мальдивы", а на Донбасс, чтобы "услышать о ситуации там не из социальных сетей".