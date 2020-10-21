Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии "Стране" назвал проект постановления об отмене второго тура выборов мэра на время карантина самодеятельностью отдельных коллег по фракции. По его словам, никто отменять второй тур не будет.

"Это отдельная инициатива депутата. Этот вопрос не обсуждали внутри фракции. Проект только появился. У нас заседание комитета не планируется ближайшие несколько недель. Это постановление одноразового действия. Мы уже не внесём изменения до 25 октября. Если говорить об этой конкретной инициативе, я ее считаю малоперспективной, потому что этот вопрос регулируется избирательным законодательством. У нас не планируется рассмотрение изменений по поводу отмены второго тура. Это невозможно", - сказал Александр Качура.

Напомним, депутаты от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировали постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, половина украинцев ожидает фальсификаций на местных выборах.

Также рассказывали, что накануне выборов в рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа". В целом, пять политических партий преодолевают 5%.