В Харькове по подозрению в совершении особо тяжких преступлений задержан известный своим активным участием в антимайдане Игнат Кромской по прозвищу "Топаз". Подозреваемого задержали 20 октября около 19:30 на одной из станций метро Харькова, сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что во время проверки 34-летнего мужчины по информационной базе Нацполиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных статьями о разбое, угоне авто, краже огнестрельного оружия и боеприпасов, а также похищении людей. Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Инициатору розыска сообщено об установлении места нахождения данного лица. Проводится проверка.

Свое задержание в соцсети подтвердил и сам "Топаз".

"Сказали, что подозреваюсь в совершении особо тяжких преступлений в городе Селидово Донецкой области", - написал Кромской и уточнил, что его уже отпустили.

Напомним, Игнат Кромский был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!"

Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

Позднее "Топаз" срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста в апреле 2014 года. После побега 25 апреля "Топаза" задержали во второй раз во время встречи с журналистами российского канала LifeNews. Прямиком из суда его увезли в следственное управление СБУ в Харьковской области. жденного к 8 годам лишения свободы "Топаза" после ходатайства его защиты о пересчете сроков по так называемому "закону Савченко".