Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Зангилан и 24 села в разных районах Нагорного Карабаха взяты под контроль их вооруженными силами.

Об этом информирует турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на обращение Алиева к народу.

"Ереван пока не поздно должен вывести войска из Азербайджана. Мы и дальше будем гнать оккупантов", - заявил Алиев.

По его словам, "освобождены от армянской оккупации" шесть сел Физулинского района, семь – Джебраильского, пять – Ходжавендского и шесть – Зангиланского районов.

Алиев также добавил, что в ходе последних боев войска Азербайджана уничтожили 241 армянский танк, 39 танков взяли в качестве трофея, вывели из строя 70 установок "Град", четыре комплекса С-300.

Зангиланский район на юго-западе Азербайджана (Нагорній Карабах) был под контролем Армении с 29 октября 1993 года. Общая его площадь составляет 707 квадратных километров. В Зангиланском районе располагался город Зангелан, поселок Миндживан и 83 села.

Напомним, 19 октября Алиев заявил, что Азербайджан установил контроль еще над 13 селами в Нагорном Карабахе. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов ехать на переговоры с президентом Азербайджана в Москву.