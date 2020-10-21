В среду, 21 октября, в Шевченковском районном суде в 12:00 началось очередное судебное слушание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Перед заседанием, под стенами фемиды, собралась группа поддержки из около сотни человек, в числе которых "Национальный корпус, "Демократична сокира".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Стоит отметить, что политическая партия развернула палатку, в которой все желающие могут выпить чай или кофе. "Национальный корпус" представлен молодыми ребятами 17-23 лет. Также охрана порядка в этот раз значительно усилена - несколько автозаков и автобусов.

Это судебное слушание ограничено. Для посещения - допущены лишь операторы, журналисты остались в коридоре. По словам секретаря суда, есть распоряжение судьи о таком ограничении из-за вспышки коронавируса в Шевченковском суде. Однако письменное распоряжение журналистам не предоставили, сказали искать на сайте или писать официальное обращение.

В числе группы поддержки и народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

Также в середине судебного зала перед операторами установлен монитор, на котором, судя по всему, будет трансляция видеодоказательств. Журналистам предоставили второй зал судебных слушаний. Здесь обещают включить трансляцию суда.

Сегодняшнее заседание должно начаться с выступления стороны защиты, как реакция на представленные прокуратурой доказательства вины подозреваемых.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте.

В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В четверг, 8 октября, в Шевченковском суде Киева прошло очередное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это было второе заседание с присяжными. Во время слушания прокурор заявил, что подозреваемые отказываются сотрудничать со следствием. Они также отказались проходить судебно-психологическую проверку на полиграфе.