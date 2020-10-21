21 октября российскому режиссеру Никите Михалкову исполнилось 75 лет.

Михалков - один из самых знаменитых, талантливых и в то же время противоречивых кинодеятелей СССР и современной России. Несмотря на возраст, он, в отличие от многих ровесников, не ушел на творческую пенсию, а весьма активно проявляется и в кино, и в интернете.

"Страна" вспомнила все самое главное о Никите Михалкове.

Кино, вино и дружба с Путиным. Биография Михалкова

Никита Михалков родился в обеспеченной и творческой семье. Его отец известный советский поэт Сергей Михалков, который написал цикл детских стихов о дяде Степе, а также был соавтором гимна СССР. Его мать, Наталья Кончаловская, детская писательница и переводчица.

Накануне 75-летия Михалков вспоминал, что отец случалось бил его ремнем или подтяжками, а однажды высадил из машины за 27 километров от дома, после того, как тот раскритиковал его стихи. "Эти стихи тебя кормят!" - возмутился Михалков-старший и высадил сына, которому пришлось возвращаться пешком, поскольку попутки не ходили.

В детстве Михалков ходил в музыкальную школу при консерватории, занимался в театральной студии. Начал сниматься в кино с 14 лет. Сначала сыграл небольшую роль в фильме "Тучи над Борском".

А вскоре одну из главных - в фильме Генриха Оганесяна "Приключения Кроша".

В фильме "Приключения Кроша" (крайний справа)

В 18 лет сыграл главную роль в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве", которая сделала его знаменитым. Поступил в престижное Театральное училище имени Щукина, но был исключен с четвертого курса за то, что принял участие в киносъемках. Студентам в то время это запрещалось.

Продолжил учебу на режиссерском факультете ВГИКа. После защиты диплома, в 27 лет, пошел в армию. Служил на флоте, на Камчатке.

После армии, в 28 лет, снял свой первый фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", где сыграл одну из ролей - атамана Александра Брылова. Фильм сразу стал культовым в СССР и считается классическим примером советского "истерна" ("восточный вестерн").

В последующие два десятилетия фильмы, где снимался, или которые снимал Михалков выходили почти каждый год.

В 1994 году снял фильм "Утомленные солнцем", который получил "Оскар", как лучшая картина на иностранном языке.

После перестройки активно участвует в политической повестке. Был советником вице-президента России Александра Руцкого, баллотировался в Госдуму России от партии "Наш дом - Россия".

Поддерживал Ельцина.

В 2000 году подписал письмо в поддержку политики Владимира Путина в Чечне. Позже был его доверенным лицом. В 2007 году написал письмо Путину, в котором от имени всех представителей творческих профессий в России призвал его остаться на третий срок.

"России необходим Ваш талант государственного деятеля, Ваша политическая мудрость. Очень просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, принять во внимание наши надежды на Ваше положительное решение" - говорилось в письме.

Михалков и Путин. Фото: РИА Новости

Не раз заявлял, что придерживается государственнических, монархических убеждений. Поддерживал сербов в Югославском конфликте.

В 2015 году СБУ запретила Михалкову въезд в Украину в течение пяти лет, как деятелю культуры, создающему угрозу нацбезопасности.

С 2009 года занимается винодельческим бизнесом в Италии. Ему принадлежит лесное хозяйство, которое арендует около 30 тыс. га леса в Нижегородской области и компания занимающаяся обработкой лесоматериалов и производством мебели. Также Михалкову принадлежит доля в одном из крупнейших алмазообрабатывающих заводов России "ЧелПром-Даймонд".

С 2017 года художественный руководитель Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Был дважды женат. Первая супруга актриса Анастасия Вертинская, сыгравшая Ассоль в "Алых парусах" и Гуттиэре в "Человек-амфибии". В браке родился сын Степан, который стал известным ресторатором.

С Анастасией Вертинской в молодости

Вторая супруга - модель Татьяна Михалкова. В браке родился сын Артем, который стал режиссером и актером, а также дочери Анна и Надежда, также связавшие свою жизнь с кино.

Никита Михалков с семьей. Фото: vokrug.tv

Старший брат Никиты Михалкова Андрон Кончаловский также стал режиссером.

Фильмы и роли Михалкова. Главное

"Я шагаю по Москве" (1963). В 18 лет Михалков сыграл главную роль в фильме Георгия Данелия и стал известным. Песню, которая стала визитной карточкой фильма, Михалков исполнил сам.

"Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974). Это дебютная лента Михалкова, как режиссера полного метра. Советский "истерн" рассказывает историю о реквизированном в конце гражданской войны золоте, за которое сражаются чекисты, бандиты и бывшие белые офицеры. Михалков сыграл запоминающегося главаря банды, есаула Брылова.

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" (1981). В очередном фильме о приключениях британского сыщика (режиссер Игрь Масленников) Михалков сыграл Генри Баскервиля, возле поместья которого поселилось неизвестное чудовище.

"Жестокий романс" (1984). В фильме Эльдара Рязанова Михалков сыграл обаятельного судовладельца Паратова, который разбил сердце бедной девушке и бросил ее.

В 1994 году Никита Михалков снял фильм "Утомленные солнцем", который получил "Оскар" и гран-при Каннского кинофестиваля. В фильме он снялся в роли комдива Котова.

В 1999 году вышел фильм Михалкова "Сибирский цирюльник", где он сыграл в эпизоде императора Александра III. Учитывая, что Михалков выступал за восстановление монархии, роль многие восприняли неоднозначно, заявляя, что Никита Сергеевич примеряет на себя корону Российской империи.

"Жмурки" (2004). В комедии Алексея Балабанова Никита Михалков сыграл криминального авторитета Сергея Михайловича. Вообще появление Михалкова в этом и других фильмах Балабанова стало еще одним поворотом его актерской карьеры, который отметили критики.

В этом году должны начаться съемки фильма Никиты Михалкова "Шоколадный револьвер". По сюжету дочь известного русского режиссера трагически погибает в Каннах в результате теракта, в планировании которого обвиняют ее отца.

Споры вокруг Михалкова

Традиционно многие критики разделяют два периода творчества Михалкова - советский и собственно российский.

Во времена СССР Никита Сергеевич стал создателем множества культовых фильмов с неповторимым и экспрессивным режиссерским стилем. Среди них, кроме упомянутого "Своего среди чужих" - "Родня", "Пять вечеров", "Несколько дней из жизни Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви" и так далее.

Это было изображение как советской жизни, так и отсылки к русской классике.

Фильмы этого периода однозначно воспринимаются в позитивном ключе, их почти никто не критикует. Видимо, потому, что от идеологизации любых тем режиссер дистанцировался, фокусируясь больше на человеке.

После распада Союза Никита Сергеевич начал больше снимать художественные фильмы на исторические темы, где обозначил себя как монархиста, сторонника белого движения, а в случае трех серий "Утомленных солнцем" - как критика советского строя.

Поэтому, к примеру, указанная трилогия встретила острое неприятие лево-консервативной общественности в России (еще один оскароносный режиссер Владимир Меньшов назвал "Утомленных" "подлым фильмом"). Да и в прокате последние две части "Утомленных" провалились. Как и последний фильм Михалкова "Солнечный удар" на тему белого движения.

То есть сформировался своеобразный "вопрос Михалкова": стал ли режиссер после распада Союза снимать хуже, о котором многие дискутируют по сей день. Также эти оценки накладываются на политическую деятельность Михалкова и его привелегированное положение в российском кино благодаря дружбе с властями.

В этой части у Никиты Сергеевича бывали публичные скандалы: то он избил национал-большевика, который ворвался к нему на пресс-конференцию, то ездил по московским пробкам с мигалками.

Сам Никита Сергеевич, к слову, не считает, что "стал хуже", о чем рассказал не так давно в интервью Юрию Дудю.

"Не страшно быть нелюбимым ни за что, страшно, когда есть за что не любить. Меня не любят люди, которые меня не знают", - заявил он.

А одного из своих самых известных критиков - блогера Евгения Баженова (BadComedian) - Михалков расхвалил и назвал талантливым человеком, который "ни хера не понял".

"Бесогон"

Самое известное в последнее время занятие Никиты Михалкова - это авторская программа "Бесогон", в которой режиссер дает свое видение современных событий и процессов. Снято шоу в формате рассуждений Михалкова на разные темы.

Если в кино времен 90-х и 2000-х Михалков занимался восхвалением царского времени и бичеванием большевиков, то в "Бесогоне" он изменил фокус.

Объектом критики Михалкова стали современные прозападно-либеральные силы в нынешней России.

Они, по его мнению, ведут Россию к украинскому сценарию и распаду. И вредят стране в образовании, культуре и так далее.

Одним из объектов критики Михалкова является, например, глава Сбербанка Герман Греф, которому режиссер посвятил несколько выпусков. В них проводилась мысль, что Греф - один из создателей модели цифровизации образования, при котором классическое школьное обучение останется уделом элит, а остальных детей хотят разобщить и "дебилизировать".

"Бесогон" в мае попал в скандал, когда Михалков снял выпуск о чипировании людей с помощью вакцины Билла Гейтса. Его программу сняли с эфира телеканала "Россия 24". Мы детально разбирали эту историю в материале Изгнание Бесогона. Как программу Михалкова сняли с российского ТВ после темы о "заговоре Билла Гейтса".

Интересно, что этот выпуск посмотрело в YouTube более шести миллионов человек. Другие выпуски программы набирают от нескольких сотен тысяч до миллионов просмотров.

То есть Михалков, что называется, "порвал интернет" и даже в своем 75-летнем возрасте, как говорится, живет в тренде.